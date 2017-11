Captain Marvel: Ben Mendelsohn sembra confermare i rumor sulla sua presenza!

parla per la prima volta del suo potenziale coinvolgimento nella pellicola Marvel Studios dedicata all'eroina conosciuta come Captain Marvel , lainterpretata nell'dal. Ecco cosa ha rivelato l'attore di

Da una Galassia a un'altra... Potrebbe proprio succedere questo a Ben Mendelsohn. Dopo aver minacciato quella "lontana, lontana..." l'attore potrebbe essere in trattativa per "villaineggiare" anche in una molto più vicina, la nostra! Pare infatti che, secondo alcuni rumor, stia parlando con chi se ne occupa, della possibilità di essere il villain - il leader degli Skull - in Captain Marvel, cinefumetto MCU dedicato a Carol Danvers che inizierà le riprese a febbraio 2018.

Quando gli è stato chiesto qualcosa al riguardo, lui ha gentilmente glissato, lasciando però aperto un piccolo spiraglio che potrebbe farci pensare ad un eventuale conferma - a breve - sul suo coinvolgimento nel progetto dei Marvel Studios diretto dai registi Ryan Fleck e Anna Boden:

"Beh, wow, sarebbe molto bello. Davvero. So che Ryan Fleck e Anna Boden sono una scelta molto interessante per questo film e lo so perché credo che tutto sia iniziato per il fatto che hanno girato Mississippi Grind.

Sorrido perché mi diverte il fatto che le persone si prendano la briga di chiedermi questa cosa. Nel senso, solo perché si tratta di questo tipo di progetto è tipo come essere nei servizi segreti, almeno per un momento. Non puoi confermare né negare... Di certo posso affermare che sarebbe elettrizzante."



Per cui nulla di certo o di definitivo. Tuttavia, nonostante le parole di Mendelsohn siano criptiche e sembrino sviare il discorso, qualcosina si potrebbe evincere in senso positivo, ma sono supposizioni. Voi ce lo vedreste bene come leader degli alieni Skull?

Diteci cosa ne pensate e, qualora non l'aveste già fatto, date un'occhiata al nostro speciale dedicato proprio a Captain Marvel, cliccando QUI.