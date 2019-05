Captain Marvel, l'aspetto dell'Intelligenza Suprema doveva essere un altro

Che Captain Marvel abbia subito più di un cambiamento nella storia e nel personaggio rispetto alla versione cartacea è cosa nota a tutti. Si tratta di un processo attraverso il quale, d'altronde, tocca passare a qualunque personaggio Marvel compia il passaggio dalla carta allo schermo.

Uno degli stravolgimenti più grossi ha riguardato il personaggio dell'Intelligenza Suprema, la guida dei Kree che, nel film, prende per ognuno l'aspetto della persona che questi stima più di ogni altra: nel caso di Carol si tratta di Mar-Vell, mentore della nostra protagonista durante i suoi anni sulla Terra ed interpretata da Annette Bening.

Tutt'altro discorso nel fumetto, dove l'Intelligenza Suprema ha l'aspetto di un'enorme testa verde. Sembianze, queste, che a quanto pare sarebbero inizialmente dovute apparire nel film: "Andava e veniva. Come idea, non è mai stata rifiutata. Ad un certo punto era parte del film. Non sono la persona adatta a dire se farà la sua comparsa in seguito, ma di sicuro ne è stata parte" ha dichiarato il production designer Andy Nicholson.

A quanto pare il testone verde sarebbe dovuto apparire durante la scena in cui Carol riesce a spingere al massimo i suoi poteri: "Era lì. Avevamo sviluppato una scena in cui dallo specchio d'acqua presente in fondo alla stanza sarebbe apparsa la grande testa verde. Penso sia stata eliminata, alla fine, perché avrebbe distolto l'attenzione da ciò che ci importava di più fare, cioè mostrare l'evoluzione dei poteri di Carol e la sua trasformazione in Captain Marvel".

A proposito di look dei personaggi, qualcuno aveva ipotizzato che Guardiani della Galassia avesse in qualche modo influenzato l'aspetto dei Kree. Per quanto riguarda Carol, invece, una scena tagliata dal film ci ha detto qualcosina in più sul personaggio.