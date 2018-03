Captain Marvel apparirà in Avengers: Infinity War dopotutto?

Qualche giorno fa, i, parlando di, hanno confermato che il personaggio di Captain Marvel , interpretata dasarà nel quarto film del franchise, dopo il suo debutto nel film solista in arrivo a marzo 2019.

Eppure, parlando proprio di Avengers: Infinity War, i fratelli Russo rilasciano delle nuove dichiarazioni piuttosto ambigue che, almeno a primo impatto, contraddicono quelle dell'altro giorno.

"Abbiamo dei personaggi femminili grandiosi nel film" spiega il duo in una nuova intervista "Ci sono Captain Marvel, la Vedova Nera, Scarlet Witch, abbiamo incluso il Wakanda e con questo tutto il gruppo di personaggi provenienti da quella nazione e dall'universo di Pantera Nera. Sono personaggi molto forti, interessanti. E poi abbiamo i Guardiani. Due di questi personaggi, Nebula e Gamora, sono figlie di Thanos, quindi sono legate al villain, sono importanti nella storia e i loro archi narrativi sono fantastici. Siamo molto orgogliosi di aver potuto introdurre Captain Marvel in questo film".

Le cose, dunque, sono due: o i Russo stanno parlando in generale di tutti i personaggi femminili che appariranno in entrambi i film oppure Captain Marvel sarà effettivamente in questo film. C'è da dire che loro parlano di "introduzione", il che lascerebbe intuire che apparirà prima del suo film stand-alone. Che, dunque, sia possibile che i due abbiano confermato la presenza della supereroina in Infinity War (magari anche in una sequenza post-titoli di coda)?