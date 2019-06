Dopo Captain Marvel, Annette Bening entra nel cast di Assassinio sul Nilo

Sembra proprio che Kenneth Branagh voglia replicare l'aura da stardom che circondava il precedente Assassinio sull'Orient Express riproponendo un altro cast stellare.

In questo senso, dopo gli annunci di Gal Gadot e Letitia Wright, la produzione comunica un'altra grossa new entry nella figura di Annette Bening, recentemente vista in Captain Marvel.

A riportarlo Deadline, che sottolinea come al momento non ci sia ancora l'ufficialità, nonostante la firma sia ormai prossima. Inoltre, il magazine fa sapere anche che l'attrice di Rischiose Abitudini dovrebbe interpretare un personaggio di nome “Euphemia“, che dovrebbe essere originale della sceneggiatura di Michael Green dato che assente dal libro di Agatha Christie.

Vi ricordiamo che la pellicola, di produzione della 20th Century Fox, sarebbe dovuta essere distribuita a fine 2019, ma successivamente la data di uscita definitiva è stata fissata per il 2 ottobre 2020. Il film sarà distribuito dalla Disney.

Il primo film della nuova serie, Assassinio sull’Orient Express, uscito nel 2018 ha incassato $352 milioni di dollari a fronte di un budget abbastanza contenuto di circa $55 milioni. Il film riproporrà il team creativo Branagh alla regia e Green in sceneggiatura.

Nel cast, ad oggi, anche Tom Bateman e Armie Hammer.

Cosa ne pensate? Vi era piaciuto il primo film? Come al solito, fatecelo sapere nella sezione dei commenti.