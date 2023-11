Captain Marvel 3 si farà? Cosa sappiamo sul possibile sequel di The Marvels

Captain Marvel 3 si farà? Dopo il finale di The Marvels e quella scena post-credit, cerchiamo di capire quale sarà il futuro di Captain Marvel, Ms Marvel e Monica nei prossimi capitoli della Saga del Multiverso.

Al momento della stesura di questo articolo, i Marvel Studios non hanno annunciato né Captain Marvel 3 né The Marvels 2, né è stata confermata ufficialmente la seconda stagione dell'acclamata serie tv Ms Marvel, dedicata alle avventure in solitaria della giovane supereroina Kamala Khan interpretata da Iman Vellani. Tuttavia, il finale di The Marvels sembra escludere un sequel del film team-up, sebbene rilanci verso altre possibilità molto più concrete.

Ad esempio, nella scena finale di The Marvels Kamala viene vista interagire con Kate Bishop, la nuova Occhio di Falco, alla quale propone di fondare un nuovo team di supereroi giovani. Il riferimento è ovviamente all'arrivo degli Young Avengers nel Marvel Cinematic Universe, e le indiscrezioni del solito attentissimo My time to shine hello, che qualche settimana fa svelava che i Marvel Studios hanno in programma di iniziare le riprese di un progetto dedicato ai Giovani Vendicatori nel 2024 (non è chiaro se film o serie tv), sembrano definitivamente confermate.

Allo stesso tempo, la scena post-credit svela il ritorno degli X-Men della Fox sul grande schermo e il loro ingresso nel MCU tramite il Multiverso, con Monica rimasta bloccata in una realtà alternativa in cui i supereroi di Charles Xavier è in attività. Per ora non è chiaro quando e in che film o serie tv queste sottotrame vedranno la propria naturale continuazione.

Restate con noi per tutte le prossime novità.