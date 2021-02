Captain Marvel 2, Zawe Ahston sarà la villain del sequel con Brie Larson

È Deadline a rendere noto che Zawe Ahston, attrice britannica apparsa di recente nel film Netflix Velvet Buzzsaw, è stata ingaggiata dai Marvel Studios per vestire i panni dell'antagonista del secondo capitolo di Captain Marvel.

I dettagli sul ruolo sono ancora sconosciuti, ma fonti vicine alla produzione affermano che la Ashton interpreterà proprio la villain principale della pellicola diretta da Nia DaCosta. Anche se, come fa notare anche l'autorevole sito, con gli antagonisti del MCU non è mai detta l'ultima parola e c'è sempre una possibilità che la reale minaccia venga tenuta nascosta fino all'uscita del film.

Nota per il suo ruolo nella serie britannica Fresh Meat, la Ahston di recente ha recitato al fianco di Tom Hiddelston nel revival dello spettacolo teatrale Betrayal. Per quanto riguarda il grande schermo, oltre a Velevet Buzzsaw, l'attrice è apparsa in Animali Notturni di Tom Ford e in Greta con Chloe Grace Moretz e Isabelle Huppert.

Scritto da Megan McDonnell, una degli autori della serie WandaVision in programmazione in queste settimane su Disney+, Captain Marvel 2 vedrà nel cast anche Iman Vellani (aka Mrs. Marvel) e Teyonah Parris, quest'ultima di ritorno nelle vesti di Monica Rambeau dopo il recente debutto nello show con Elizabeth Olsen e Paul Bettany.

L'uscita di Captain Marvel 2 è prevista per novembre 2022.