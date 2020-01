Captain Marvel 2 è ufficiale: sarà scritto dall'autrice di WandaVision e arriverà nel 2022

I Marvel Studios hanno annunciato ufficialmente l'arrivo di Captain Marvel 2, attesissimo sequel del campione d'incassi del 2019 con Brie Larson che ha fatto da "prologo" all'evento Avengers: Endgame.

Lo studio ha affidato la sceneggiatura alla scrittrice emergente Megan McDonnell, che collaborato alla stesura della serie tv WandaVision. La McDonnell è in trattative finali per la firma del contratto.

Le fonti riferiscono anche che Anna Boden e Ryan Fleck, che hanno co-scritto e co-diretto il primo capitolo con Brie Larson e Samuel L. Jackson, non torneranno per il sequel, ma sono in trattative per rimanere nel MCU e dirigere una serie Disney+ (aumentano le quotazioni che vogliono Carol Danvers nella mini-serie dedicata a Ms. Marvel? Impossibile dirlo al momento). I Marvel Studios, comunque, sperano di trovare una regista femminile per Captain Marvel 2, la cui data di uscita è stata fissata ad un generico 2022 (il primo episodio uscì nel mese di marzo)

Non sono stati resi noti i dettagli, ma è arrivata la conferma che la nuova storia sposterà l'ambientazione dagli anni '90 del film originale ai giorni nostri.

Captain Marvel è stato il primo film incentrato su un personaggio femminile del MCU e ha registrato una super-prestazione al botteghino, generando oltre $1,1 miliardi di dollari di incassi in tutto il mondo. La McDonnell è una scrittrice relativamente nuova nel settore, con WandaVision che rappresenta il suo primo grande credito. Il prossimo spettacolo è uno spin-off che andrà in onda su Disney+ e riporterà in scena Elizabeth Olsen e Paul Bettany nei panni degli Avengers Wanda Maximoff, in arte Scarlet Witch, e Visione. Il progetto, attualmente in produzione, vanterà anche la partecipazione di Monica Rambeau adulta, che ha debuttato (bambina) proprio in Captain Marvel.

Nella serie, anticipata al 2020, dovrebbe debuttare anche Hulking.