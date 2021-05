Captain Marvel 2, ecco il titolo ufficiale e la nuova data d'uscita!

Giornata di grandi annunci in casa Marvel: con un video rilasciato in queste ultime ore, la Grande M ha deciso di aggiornarci su alcuni dei film più attesi di questa Fase 4 dell'MCU, rivelandoci le date d'uscita e i titoli ufficiali di un po' di nuove produzioni. Novità che riguardano, ad esempio, anche questo Captain Marvel 2.

Il film a cui toccherà il ruolo di approfondire quella Carol Danvers accolta con non troppo entusiasmo dopo il suo primo stand-alone arriverà nelle nostre sale soltanto nel 2022, con una Fase 4 del Marvel Cinematic Universe ormai nel pieno del suo svolgimento.

Con le riprese di Captain Marvel 2 in procinto di prendere il via, dunque, Marvel comincia a fare sul serio rivelandoci la nuova data d'uscita, prevista per l'11 novembre 2022, e soprattutto con il titolo ufficiale del film, che stando al video appena pubblicato arriverà a noi come The Marvels.

Incuriosisce non poco l'utilizzo del plurale, soprattutto dopo il palese riferimento al futuro di Monica Rambeau presente sul finale di WandaVision e, ovviamente, il prossimo arrivo della serie su Ms. Marvel: siamo piuttosto sicuri, a questo punto, che almeno una delle due ricoprirà un ruolo importante nelle prossime avventure di Carol. Nell'attesa di saperne di più, intanto, ecco cosa ci ha detto Brie Larson sul suo ruolo in The Marvels.