Captain Marvel 2, Teyonah Parris è Spectrum in questa fanart di BossLogic

Molti fan Marvel dovranno probabilmente ancora riprendersi dal Disney Investor Day di un paio di giorni fa, evento ricco di annunci di ogni genere, inclusi una marea riguardanti il Marvel Cinematic Universe; ma c'è anche chi, trasportato dall'entusiasmo, sta già sfornando fanart su fanart.

Stiamo parlando, ovviamente, di BossLogic, che anche questa volta ci regala una splendida illustrazione di Teyonah Parris con il costume di Spectrum (trovate il post in calce alla notizia).

Come infatti sappiamo ormai da tempo, la Parris è stata ingaggiata dai Marvel Studios per interpretare il personaggio di Monica Rambeau nella serie tv WandaVision, ma come prevedibile, la rivedremo anche in Captain Marvel 2.

Nei fumetti, Monica è la seconda Captain Marvel, conosciuta anche come Photon e Pulsar, ma in un secondo momento assumerà l'identità di Spectrum. Tra i suoi poteri vi è anche quello di potersi trasformare in ogni forma di energia, oltre a poterla assorbire e proiettare, e poter viaggiare ad alte velocità.

Non sappiamo ancora cosa comprenderà il suo arco narrativo nel film diretto da Nia DaCosta, ma è facile pensare che il suo non sarà un semplice cameo, considerando il fatto che avrà un ruolo chiave già in WandaVision.

E voi, che ne pensate? In quale vesti vedremo Teyonah Parris in Captain Marvel 2? Fateci sapere nei commenti.