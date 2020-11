Captain Marvel 2, il sequel con Brie Larson lancerà un nuovo Vendicatore nella Fase 5?

Nel primo Captain Marvel con Brie Larson, il racconto ci presentava una giovanissima Monica Rambeau, che sappiamo adesso apparire nella sua versione adulta e interpretata da Teyonnah Paris nell'attesissima WandaVision di Disney+, prima serie live-action del Marvel Cinematic Universe in arrivo il prossimo gennaio.

Questo significa che nell'annunciato Captain Marvel II diretto da Nia DaCosta potrebbe effettivamente essere lanciata una nuova Vendicatrice. Nei fumetti, Monica Rambeau è stata esposta all'energia extra-dimensionale, ottenendo straordinari poteri quali la manipolazione dell'energia, capace di convertire il suo corpo in qualsiasi forma energetica possibile, sostanzialmente come Carol Danvers. Si è poi unita agli Avengers divenendone in un breve arco anche la leader sotto il nome di Captain Marvel, cambiato poi in Photon, Pulsar e infine - quello attuale - Spectrum.



I semi della trasformazione in supereroina di Monica Rambeau possono ora essere piantati nel corso della Fase 4 del MCU, già a partire dalla fine di WandaVision, e poi sbocciare all'inizio della Fase 5 del percorso cinematografico Marvel, regalandoci una nuova Vendicatrice super potente e instancabile. Chissà però se andrà a sostituire proprio la Captain Marvel di Brie Larson, in futuro. Speriamo di no.



