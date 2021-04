Captain Marvel 2: riprese la prossima settimana, ecco il titolo di lavorazione!

Si avvicina sempre di più l'inizio delle riprese dell'attesissimo Captain Marvel 2, che proseguirà la storia del personaggio interpretato da Brie Larson e che abbiamo visto per l'ultima volta in Avengers: Endgame. Nel frattempo è stato reso noto anche il titolo di lavorazione della produzione che vedrà alla regia Nia DaCosta.

A quanto pare infatti pare ci sia stata un'incomprensione nei report diffusi la scorsa settimana sul web. Il titolo di lavorazione di Captain Marvel 2 sarà "Goat Rodeo", mentre i vecchi report indicavano che questo titolo di lavorazione era da accostare al progetto di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Il report poi indica che la produzione di Captain Marvel 2 inizierà esattamente tra una settimana ma che non si tratterà delle riprese principali ma solo di qualche ripresa aerea nell'area di New Jersey probabilmente per settare al meglio gli effetti speciali, dato che non ci saranno attori presenti sul set.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania userà invece il titolo di lavorazione di "Dust Bunny".

Recentemente Brie Larson ha raccontato in che modo è cambiata in questi ultimi anni grazie al ruolo di Captain Marvel: "Sono cambiata un sacco, sono cresciuta molto, perciò sono davvero entusiasta di vedere cosa posso dare a Carol e al sequel di Captain Marvel per come sono diventata ora" ha dichiarato l'attrice durante un Q&A organizzato sul suo canale YouTube per celebrare i due anni dall'uscita di Captain Marvel. "Vedere come tutti voi avete accolto e abbraccio Carol è stato qualcosa di incredibile, è stata presa come un simbolo. Se ci sono difficoltà nella tua vita, puoi tirare fuori dei momenti di forza da questo personaggio, che sia nel film o nei fumetti."

Nel frattempo, un nuovo rumor ha anticipato la possibile presenza di Michael Korvin in Captain Marvel 2.