Captain Marvel 2: trovato il regista del film con Brie Larsson, ecco chi è

Captain Marvel 2 ha ufficialmente un regista. Secondo quanto riportato nelle ultime ore dai media americani, a ricevere lo scettro da Anna Boden e Ryan Fleck sarà Nia da Costa, prima donna nera a dirigere un film del Marvel Cinematic Universe. La regista è nota soprattutto per aver diretto e co-sceneggiato l'imminente reboot di Candyman.

Captain Marvel 2 è stato annunciato ufficialmente lo scorso mese di gennaio, confermando l'addio di Anna Boden e Ryan Fleck, i due registi del primo film. Già in quel periodo si parlava di una regista donna come papabile per la successione.

Oltre a Candyman, Nia da Costa è nota per il suo lavoro in Little Woods, oltre ad aver diretto diversi episodi della serie tv british Top Boy.



Captain Marvel ha incassato oltre un miliardo di dollari al botteghino, contribuendo al successo sul grande schermo di Carol Danvers, interpretata dal premio Oscar Brie Larson:"Probabilmente si tratta del personaggio più dinamico che abbia mai interpretato. Ho dovuto attraversare ogni emozione possibile con lei... ecco cosa voglio: voglio vedere personaggi femminili complicati. Voglio che non sia una persona semplice. Mi sorprendo sempre di quello che sta accadendo, quindi spero che sia venga fuori sullo schermo" disse l'attrice prima dell'uscita di Captain Marvel.

A luglio è stato pubblicato un video dell'allenamento in quarantena di Brie Larson per Captain Marvel.

