Captain Marvel 2, Nia DaCosta era richiesta anche da Star Wars: 'Marvel è arrivata prima'

Dopo l'ottimo lavoro svolto con Little Woods e il remake di Candyman (almeno secondo gli addetti ai lavori, visto che il film non è ancora uscito), Nia DaCosta è stata ingaggiata dai Marvel Studios per dirigere Captain Marvel 2. A quanto pare, però, la regista era anche una delle prime scelte per un film di Star Wars.

"Abbiamo solo bisogno di tempo per fare un passo indietro e assorbire davvero ciò che George Lucas ha creato, e poi iniziare a pensare dove vogliamo andare" ha spiegato Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, sulla direzione intrapresa dal franchise. "È ciò che stiamo facendo, e ci stiamo anche divertendo molto ad incontrare molti filmmaker e talenti diversi. Là fuori ci sono tanti filmmaker e fan che sono stati influenzati da Star Wars, ed è un'opportunità fantastica sapere chi vuole farne parte."

Durante la recente intervista con The Wrap, la produttrice ha confermato che assumere registe donne "è assolutamente una priorità" e ha espresso tutta la sua stima nei confronti della DaCosta. "In realtà ero triste perché adoro Nia DaCosta, che è stata appena annunciata come regista di Captain Marvel 2. È un'altra regista che stavo osservando, e credo che abbia un talento incredibile" ha aggiunto la Kennedy, rivelando dunque che Marvel l'ha battuta sul tempo per ottenere i servizi della regista.

La data di uscita del secondo film di Captain Marvel, lo ricordiamo, è fissata all'8 luglio 2022.