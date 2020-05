Captain Marvel 2 e New Avengers: Kevin Feige ha trovato la regista per entrambi i film?

Un nuovo rapporto emerso in queste ore suggerisce che i Marvel Studios stiano cercando di assumere una regista femminile che diriga sia Captain Marvel 2 che New Avengers.

Il rumor sembra combaciare (forse anche troppo) con quello che indicava il sequel con protagonista Brie Larson come strettamente collegato a New Avengers, un po' com'è stato con Civil War e Infinity War + Endgame per i fratelli Russo. Secondo Daniel Richtman, Michelle MacLaren è nel mix per dirigere entrambi i film, ma è solo una delle tante che sono state selezionate in una lista di potenziali registe.

Chiunque finisca per dirigere il duo di progetti diventerà la quarta regista femminile del Marvel Cinematic Universe, dopo Anna Boden, che però ha co-diretto il Captain Marvel con Ryan Fleck, Cate Shortland, prima regista in solitaria per Black Widow e Chloé Zhao, alla quale è stato affidato dirige il prossimo film Gli Eterni.

Michelle MacLaren è una nota regista e produttrice televisiva. I suoi crediti televisivi includono alcune delle migliori serie degli ultimi anni, fra le quali Breaking Bad, Game of Thrones, Westworld, The Walking Dead e The Leftovers. Voi cosa ne pensate di questa scelta? Ditecelo nella sezione dei commenti.

