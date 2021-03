Captain Marvel 2, Michael Korvac apparirà nel film?

Un nuovo rumor da prendere con le proverbiali pinze sta circolando sul web, e vorrebbe l'apparizione di un nuovo villain in Captain Marvel 2: Michael Korvac.

Il sequel di Captain Marvel è uno dei progetti più attesi dei prossimi anni, ma sappiamo ancora molto poco al riguardo. Pare però che la pellicola diretta da Nia DaCosta potrà vantare la presenza di diversi villain, tra i quali figurerebbero anche il personaggio interpretato da Zawe Ahston e, stando agli ultimi rumor, quello che potrebbe rivelarsi essere Michael Korvac.

Un casting call recentemente reso noto dal sito The Hashtag Show farebbe infatti pensare all'introduzione di Korvac, un tecnico informatico originario dell'universo parallelo Terra-691 in seguito divenuto un cyborg dagli incredibili poteri, nel MCU.

Stando alla descrizione ufficiale, si cercherebbe un attore "alla Timothée Chalamet o Michael B. Jordan" per dar vita a un ruolo secondario maschile di età compresa tra i 20 e i 30 anni. Questo, secondo il sito, sarebbe lo stesso personaggio che nel terzo atto del film si scoprirebbe essere anch'esso un villain, e non uno qualsiasi, ma il villain principale.

A quanto pare questo sarebbe uno degli elementi già presenti nelle prime bozze della sceneggiatura scritta da Anna Boden, Ryan Fleck e Nicole Perlman, che è stato poi mantenuto anche dopo la riscrittura della sceneggiatrice di WandaVision Megan McDonnell.

Al momento non sappiamo quanto ci possiamo fidare di queste voci, ma se così dovesse essere, voi che ne pensate? Vi piacerebbe vedere Korvac come antagonista principale di Captain Marvel 2? Fateci sapere nei commenti.