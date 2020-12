Captain Marvel 2, nel film con Brie Larson ci sarà anche Ms. Marvel!

Durante il panel dedicato ai Marvel Studios presentato per il Disney Investor Day, Kevin Feige ha annunciato che Ms. Marvel comparirà in Captain Marvel 2, l'attesissimo sequel con protagonista Brie Larson.

Come di certo i fan dei fumetti già sapranno, Ms. Marvel alias Kamala Khan è una grande fan di Carol Danvers, e in molti avevano sperato di poter vedere le due supereroine interagire in qualche progetto futuro del Marvel Cinematic Universe: a quanto pare lo faranno già a partire da Captain Marvel 2, in uscita nell'estate 2022.

Per tutti quelli che invece non conosco ancora Kamala, basti dire che il personaggio farà il suo esordio nel Marvel Cinematic Universe l'anno prossimo in una serie esclusiva Disney+ della quale sarà l'assoluta protagonista: Kamala è una ragazza di sedici anni di origine pakistana che vive nel New Jersey ed è una grande ammiratrice di Carol Danvers, vista l'ultima volta sulla Terra al fianco degli Avengers durante la battaglia risolutiva con Thanos in Avengers: Endgame. Kamala acquisisce accidentalmente il potere della superelasticità e di colpo si ritrova in grado di diventare quello che ha sempre sognato, una supereroina.



Nel film, inoltre, ci sarà anche la versione adulta di Monica Rambeau, interpretata da Teyonah Parris in WandaVision.

Per altre notizie: