Captain Marvel 2 entra ufficialmente in produzione ai Marvel Studios

Tra i tanti e diversi nuovi progetti del Marvel Cinematic Universe in arrivo nei prossimi mesi fra cinema e Disney+ per l'ambiziosa Fase 4, i grandi sequel ad oggi senza una data di uscita rischiano di passare in secondo piano.

La Fase 5 del MCU infatti includerà alcuni film molto attesi di cui (anche giustamente) finora si è parlato poco, come Ant-Man 3, Guardiani della Galassia 3 e Captain Marvel 2: per quest'ultimo in particolare però iniziano a muoversi i primi ingranaggi produttivi, dato che stando al resoconto di Thomas Polito di Geeks WorldWide, la Marvel ha recentemente presentato una LLC per "Warbird Productions II".

Dato che la produzione di Captain Marvel a suo tempo venne denominata "Warbird Productions", questo sembra certamente indicare che le cose dietro le quinte iniziano a muoversi con una certa rapidità per l'atteso sequel con Brie Larson.

Vi ricordiamo che Captain Marvel 2 sarà scritto dalla sceneggiatrice Megan McDonnell, che ha già lavorato alla sceneggiatura di WandaVision. Un regista per il film non è stato ancora annunciato ufficialmente, ma secondo quanto riferito i Marvel Studios sperano di trovare una regista donna per il lavoro.

La data di uscita dovrebbe essere fissata nel 2022, mentre per quanto riguarda la trama solo punti interrogativi: sappiamo che Nick Fury è a spasso per lo spazio, come mostrato dall'epilogo della Infinity Saga visto nella scena post-credit di Spider-Man: Far From Home, che Monica Rambeau, vista da bambina in Captain Marvel, tornerà come adulta in WandaVision e che i Marvel Studios sono già a lavoro su una serie tv di Ms. Marvel, che nei fumetti è strettamente legata a Carol Danvers.

Come al solito, vi comunicheremo ogni eventuale aggiornamento.