Captain Marvel 2: la Disney annuncia la data d'uscita del sequel con Brie Larson

Il 2020 non è iniziato nel migliore dei modi per la Disney, che da un giorno all'altro ha dovuto riorganizzare l'intero calendario delle uscite cinematografiche. Insieme alle nuove date di Black Widow, Gli Eterni e Mulan, la House of Mouse ha reso nota che la data di distribuzione di Captain Marvel 2

Purtroppo, dovremo spettare ancora qualche tempo per rivedere Brie Larson sul grande schermo: Carol Danvers infatti tornerà nelle sale di tutto il mondo solo l'8 luglio 2022 e, salvo inattesi cammeo, potrebbe essere la sua prima apparizione dppo gli eventi di Avengers: Endgame.

Fino a pochi minuti fa la data di distribuzione del sequel non era ancora stato rivelato, non possiamo quindi sapere se era già stata prevista una data estiva o se è stata una diretta conseguenza del lockdown causato dal CoronaVirus.

Il primo Captiain Marvel è spirato alla saga fumettistica del 1971 narrante la guerra tra Kree e Skrull e grazie allo stesso abbiamo avuto modo di conoscere meglio il personaggio di Nick Fury prima che diventasse capo dello SHIELD e non è detto che Samuel L. Jackson torni nuovamente nel Marvel Cinematic Universe.

I dettagli sulla trama di Captain Marvel 2 non sono ancora noti e, ad oggi, non si hanno che lacune teorie al riguardo, come quella che vedrebbe l'introduzione dei Fantastici 4 nel MCU.

In attesa di altri aggiornamenti vi rimandiamo ai nostri speciali sulla controversa continuity della saga targata Marvel Studios e alla domanda che ormai da mesi è senza risposta: dov'era Captain Marvel quando avevamo bisogno di lei?