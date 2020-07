Captain Marvel 2 definirà la Fase 5 del MCU? Una nuova teoria per i fan

Captain Marvel 2 è stato ufficialmente annunciato al San Diego Comic-Con 2019, con l'ultimo annuncio importante dato lo scorso gennaio 2020, quando è stato ufficializzato il non ritorno di Anna Boden e Ryan Fleck alla regia e annunciato l'arrivo di Megan McDonnell (WandaVision) alla stesura della sceneggiatura.

I piani d'uscita di Captain Marvel 2 restano per ora invariati al 2022, per la precisione l'8 luglio, e sappiamo che sarà quasi certamente ambientato dopo gli eventi di Avengers: Endgame, dunque nella fase successiva all'Infiniy Saga e non durante il suo girovagare per lo spazio tra gli anni '90 e i duemila. Altra certezza è che il film uscirà alla fine della Fase 4, ed è qui che comincia a stagliarsi un'interessante teoria che vorrebbe il cinecomic con Brie Larson il titolo apripista e "di definizione" della Fase 5 del MCU, ancora non annunciata.



In pratica, Captain Marvel 2 potrebbe essere il film più importante della Fase 4 se non uno dei più importanti di sempre dell'intero Marvel Cinematic Universe, e questo anche per la grande apertura spaziale che i Marvel Studios stanno dando al loro universo cinematografico con Gli Eterni e Guardiani della Galassia Vol. 3. È anche cosa ormai certa che la scena post-credit di Spider-Man: Far From Home abbia gettato le basi necessarie allo sviluppo di WandaVision e di Captain Marvel 2, mostrando la costruzione della S.W.O.R.D con a capo Nick Fury. La McDonnell scelta come sceneggiatrice dopo WandaVision è stato ulteriori stimolo per riflettere sull'importanza del film, che deve avere continuità importante tanto con il predecessore quanto con le serie Disney+.



Diciamo che Captain Marvel 2 dovrebbe fare quello che inizialmente avrebbe dovuto fare Guardiani della Galassia Vol. 3: espandere l'Universo Spaziale MCU. E comunque, dovendo introdurre un villain capace di tenere testa a Carol Danvers, popolare teoria d'appoggio è che la nostra supereroina se la potrebbe vedere con uno o più Araldi di Galactus, compreso Silver Surfer, introducendo anche i Fantastici 4 nel Marvel Cinematic Universe.