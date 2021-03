Captain Marvel 2, Brie Larson parla del sequel e rivela: 'Sono cresciuta molto dal primo'

Sono passati ormai quasi due anni dall'ultima volta che abbiamo visto Captain Marvel in azione durante Avengers: Endgame, e in attesa di scoprire i primi dettagli sulla sua nuova avventura, la sua interprete Brie Larson ha parlato di come affronterà il sequel.

"Sono cambiata un sacco, sono cresciuta molto, perciò sono davvero entusiasta di vedere cosa posso dare a Carol e al sequel di Captain Marvel per come sono diventata ora" ha dichiarato l'attrice durante un Q&A organizzato sul suo canale YouTube per celebrare i due anni dall'uscita di Captain Marvel. "Vedere come tutti voi avete accolto e abbraccio Carol è stato qualcosa di incredibile, è stata presa come un simbolo. Se ci sono difficoltà nella tua vita, puoi tirare fuori dei momenti di forza da questo personaggio, che sia nel film o nei fumetti."

Per quanto riguarda eventuali anticipazioni sulla trama del nuovo capitolo, invece, la Larson ha affermato di non poter rivelare ancora nulla: "Parlando del sequel, una delle cose che mi vengono chieste spesso - molto, molto, molto spesso - è se posso anticipare qualcosa. E la cosa che posso dirti è che... non posso dirti niente." Non che ci aspettassimo una risposta differente, visto che il film non arriverà al cinema prima di novembre 2022.

Nel frattempo, un nuovo rumor ha anticipato la possibile presenza di Michael Korvin in Captain Marvel 2.

Per altri approfondimenti sul MCU, vi lasciamo alla nostra recensione di WandaVision 1x09.