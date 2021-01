Captain Marvel 2, Brie Larson ha messo su un'incredibile palestra casalinga per allenarsi

Il lockdown è duro per tutti, anche per le star di Hollywood: il rischio di impelandronirsi c'è tutto, ma lasciarsi vincere dalle lusinghe di letti e divani non è mai una buona idea, specie quando a breve toccherà vestire nuovamente i panni di una certa Captain Marvel. Vero, Brie Larson?

L'attrice di Carol Danvers ci ha aggiornati spesso e volentieri sul modo in cui ha trascorso il tempo in quarantena, mostrandoci le sue imprese in cucina o condividendo con noi i nuovi traguardi raggiunti su Animal Crossing: ora, però, è tempo di rimettersi a lavoro.

In un nuovo video, dunque, la star Marvel ci mostra con grande fierezza la nuova palestra casalinga approntata proprio in vista dell'avvio dei lavori su Captain Marvel 2: "È ora che mi ricominci a muovere. Permettetevi di mostrarvela: sì, ho una palestra a casa, gente. Ta-da! Ho un'assurda, davvero intimidatoria palestra casalinga!" annuncia una divertita Brie Larson nel mostrarci la sua postazione da allenamento nuova di zecca.

Che dire: lo spazio c'è, gli attrezzi anche. Non resta altro da fare che rimettersi in pista e farsi trovare pronti alla chiamata alle armi! C'è tempo, comunque, anche per i videogiochi: recentemente i fan hanno chiesto a gran voce uno streaming di Fortnite da parte di Brie Larson; è stato confermato, inoltre, che in Captain Marvel 2 ci sarà anche Ms. Marvel.