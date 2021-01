Captain Marvel 2, Brie Larson elogia la regista del sequel: "Nia DaCosta è fantastica!"

Il prossimo anno, con l'uscita di Captain Marvel 2, i fan del Marvel Cinematic Universe potranno rivedere sullo schermo Brie Larson nel ruolo di Carol Danvers. La regista del sequel sarà Nia DaCosta, e la protagonista ne ha parlato in termini entusiastici nel corso del suo intervento a A Little Late With Lilly Singh.

Brie Larson, che ha recentemente messo su una incredibile palestra casalinga per allenarsi in vista delle riprese di Captain Marvel 2, sembra davvero contenta all'idea di lavorare con Nia DaCosta, divenuta famosa per la regia di Little Woods, con Tessa Thompson e Lily James.

"È fantastico, sono entusiasta dell'annuncio e di poterne parlare. Nia è fantastica e ha ottenuto il lavoro perché è la persona più adatta. Ha appena fatto una presentazione incredibile e mi sento così ispirata! Entrare in questa cosa che conosciamo come l'Universo Marvel non è semplice, ma lei ha molta fiducia, è importante avere una leader che pensi: Sì, sono destinata a essere qui."

Anche Teyonah Parris, che sta per debuttare nel MCU nel ruolo di Monica Rambeau adulta in WandaVision e sarà nel cast di Captain Marvel 2, ha avuto parole di elogio per Nia DaCosta. "Sono davvero contenta per lei. Abbiamo lavorato insieme in Candyman, e avere di nuovo l'opportunità di collaborare è fantastico."

L'uscita di Captain Marvel 2 è al momento prevista per l'11 novembre 2022, mentre in futuro Brie Larson potrebbe interpretare una principessa Disney.