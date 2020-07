Captain Marvel 2 avrà Ms. Marvel, Secret Invasion e altri Avengers? I fan impazziscono

Secondo quanto riportato da MCU Direct Captain Marvel 2, attesissimo sequel della saga stand-alone con protagonista Brie Larson, potrebbe includere la partecipazione di Ms. Marvel e adattare addirittura l'amatissima saga a fumetti Secret Invasion.

La nuova indiscrezione rivelerebbe che che il film in arrivo a luglio 2022 sarà direttamente interconnesso con Ms. Marvel, la nuova serie tv Marvel Studios in sviluppo per Disney+: Kamala Khan avrà un ruolo secondario nel film di Carol Danvers, che sempre secondo il rumor potrebbe includere un certo numero di altri supereroi al punto da diventare una sorta di mini-film sugli Avengers (il paragone più immediato è Captain America: Civil War).

Inoltre, stando a quanto riportato Captain Marvel 2 adatterà anche la trama di Secret Invasion, una delle storyline più amate dai fan dei fumetti della Marvel.

Naturalmente, qualora Captain Marvel 2 e Ms. Marvel dovessero davvero essere così interconnesse, sarà interessante scoprire se questa connessione funzionerà in entrambi i sensi, ovvero se anche Brie Larson avrà un ruolo nella mini-serie per Disney+: ricordiamo che al momento Captain Marvel 2, ancora senza una regista, è uno dei pochi titoli Marvel Studios non aver subito dei rinvii, e arriverà sui grandi schermi l'8 luglio 2022; nel frattempo, Ms. Marvel dovrebbe uscire in un periodo non meglio specificato dello stesso anno.

Secondo alcune teorie Captain Marvel 2 definirà la fase 5 del MCU e introdurrà i Nuovi Avengers.