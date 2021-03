Captain Marvel 2 e Ant-Man, nessun rinvio: ecco quando inizieranno le riprese

Gli ultimi giorni in casa Disney sono stati piuttosto burrascosi: di recente la House of Mouse ha infatti annunciato più di un rinvio anche in chiave Marvel, coinvolgendo titoli come Black Widow e Shang-Chi: ma che ne è, allora, di film come Captain Marvel 2 e Ant-Man 3?

I film che ci permetteranno di seguire ancora una volta le avventure di Carol Danvers e Scott Lang, naturalmente, non sono le priorità dal punto di vista temporale: entrambi i capitoli del Marvel Cinematic Universe sono infatti previsti nel prima del 2022, ma visti gli ultimi sviluppi sembrava tutt'altro che impossibile che i tempi previsti per l'inizio della lavorazione subissero qualche variazione.

Così, però, parrebbe non esser stato: ad oggi, infatti, non si parla di alcun rinvio per l'inizio delle riprese di Captain Marvel 2 e Ant-Man 3, previsto in entrambi i casi, secondo l'attuale calendario, per il prossimo 31 maggio. Brie Larson e soci si riuniranno dunque a Los Angeles e Londra, mentre la gang capitanata da Paul Rudd sarà impegnata tra la capitale inglese e Atlanta.

Quali sono le vostre aspettative per questi due film? Avete apprezzato i capitoli precedenti o fate parte della loro schiera di detrattori? Diteci la vostra nei commenti! Brie Larson, intanto, ha recentemente parlato della sua crescita in vista di Captain Marvel 2.