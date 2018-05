Captain Marvel sarà un film di origini differente, nuovi ingressi nel cast

Dopo l'arrivo di Avengers: Infinity War e Ant-Man and the Wasp (previsto ad agosto in Italia), a marzo 2019 sarà la volta di Captain Marvel, cinecomic dei Marvel Studios con Brie Larson protagonista.

E sebbene le riprese di Captain Marvel siano in corso da tempo, continuano ad arrivare notizie sul cast della pellicola. Sappiamo che l'attrice Ana Ayora (Banshee) è salita a bordo del progetto in un ruolo ancora misterioso che, secondo alcuni report, potrebbe essere una delle amiche di Carol Danvers (Larson); l'altra notizia è l'ingresso ufficiale nel cast della piccola McKenna Grace.

La notizia del suo casting era già trapelata in rete da alcuni mesi, ma i report la indicavano come possibile interprete della superfan della Danvers, Kit Renner. Invece sembra confermato che darà il volto a Carol Danvers da bambina negli anni '80 e sua madre, come già svelato, sarà interpretata da Annette Bening.

Intanto, parlando in una nuova intervista, il produttore esecutivo Nate Moore ha promesso che il cinefumetto sarà tutt'altro che il solito film di origini di una supereroina: "Solitamente in questi film incontri il supereroe, ha un problema, ottiene i poteri alla fine del primo atto, alla fine del secondo atto impara a gestire i suoi poteri, e alla fine del terzo combatte un villain che solitamente ha lo stesso set di poteri. Il pubblico si stanca molto facilmente di una struttura del genere, quindi abbiamo deciso, andando avanti, nell'introdurre nuovi personaggi, di modificare questa struttura e fare qualcosa di diverso".