Captain America, Vedova Nera e Ronin nei nuovi promo art di Avengers: Endgame

I character poster di Avengers: Endgame ci hanno regalato una carrellata di tutti gli eroi, sopravvissuti e scomparsi, con la specifica della missione di "vendicare i caduti", cosa che faranno probabilmente attraversando il Regno Quantico con specifiche tute, quelle viste anche nell'ultimo trailer.

In pienissima campagna promozionale, però, continua ad approdare online molto materiale del cinecomic diretto dai fratelli Russo, come ad esempio dei nuovi promo poster dedicati a Captain America (Chris Evans), Vedova Nera (Scarlett Johansson) e Ronin (Jaremy Renner), tutti con indosso le loro nuove tute e pronti all'azione. I promo ci permettono anche di ammirare nuovamente il look di Occhio di Falco, che sarà uno dei grandi ritorni di Endgame, forse il più grande e importante.



Possiamo anche ammirare ancora più nel dettaglio le Tute Quantiche di cui sopra, di cui possiamo - come già fatto - intuirne l'utilità ma delle quali è al momento impossibile individuarne le specifiche. Il fatto che le indossino in gruppo significa che danno modo ai Vendicatori di muoversi nel Regno Quantico, ma potrebbero nascondere altri vantaggi anche in combattimento, nel mondo terrestre.



Il film dei fratelli Russo è atteso nelle sale italiane il prossimo 24 aprile. Avete letto il nostro speciale su Avengers: Endgame?