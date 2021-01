Captain America tornerà per sconfiggere Kang con gli Avengers? La nuova teo

Dopo la notizia del possibile ritorno di Chris Evans nel ruolo di Captain America in uno dei futuri progetti del Marvel Cinematic Universe, i fan del MCU si sono divisi in merito all'indiscrezione, soprattutto dopo quella che potrebbe essere sia una smentita che un depistaggio da parte del diretto attore interessato.

Una nuova teoria di Screen Rant relativa proprio al ritorno di Captain America, però, potrebbe aiutare i più in disaccordo a comprendere come Steve Rogers possa effettivamente aiutare i restanti Avengers a combattere un nemico formidabile e annunciato come Kang il Conquistatore, interpretato da Jonathan Majors e che vedremo sicuramente in Ant-Man and the Wasp: Quantumania e forse - in parte differente - in Loki di Disney+.



Ecco cosa dice la teoria:



"Nella miniserie a fumetti Avengers Forever potrebbe esserci il modello o l'ispirazione per il ritorno di Steve Rogers nel MCU, soprattutto guardando all'arrivo di Kang. Nell'opera, Rick Jones utilizza una mistica forza chiamata Destiny Force per evocare diversi vendicatori da diversi punti della loro esistenza. Nel MCU questa forza potrebbe essere rappresentata dal Regno Quantico, il che gli permetterebbe nuovamente di viaggiare indietro nel tempo per reclutare tutti gli eroi di cui hanno bisogno per sconfiggere Kang, compreso ovviamente Captain America. E possono anche scegliere periodi differenti per farlo: potrebbero tornare nel 1945 o tra il periodo tra il primo Avengers ed Endgame".



