Captain America tornerà, la conferma dei Russo: 'C'è ancora una storia da raccontare'

Stando a quanto dichiarato dai fratelli Anthony e Joe Russo, registi dell'acclamato Avengers: Endgame, la scena conclusiva del film non rappresenta il nostro ultimo incontro con Captain America.

Come sappiamo, il personaggio di Chris Evans nei minuti finali del film si è reso protagonista di un epico viaggio nel tempo per riportare indietro tutte le Gemme dell'Infinito rubate dai rispettivi dove e quando durante gli eventi del film, solo per poi decidere, una volta completata la propria missione, di rimanere negli anni '50 e godersi la vita insieme al suo amore di sempre, Peggy Carter.

Ora, per i registi del film, la storia di quel viaggio non ha ovviamente trovato spazio all'interno di Endgame, ma verrà comunque raccontata. Quando gli è stato chiesto come ha fatto Steve Rogers ad invecchiare nella stessa linea temporale dalla quale è partito - ovvero: come ha fatto a tornare indietro nella nostra realtà - i due registi hanno replicato:

"C'è una storia che lo spiega, una storia che noi però nel film non vediamo. Ed è una storia che spiegheremo ad un certo punto."

I Russo hanno aggiunto:

"Stando alle regole sui viaggi nel tempo che abbiamo stabilito nel film, c'è una grande avventura da raccontare, un'avventura mancante, per così dire. La cosa bella del Marvel Cinematic Universe è che se qualcosa non viene raccontato, c'è sempre una possibilità che possa trovare uno spazio narrativo in una produzione futura."

Alcuni pensano che Cap tornerà nella serie live-action su Loki, attualmente in produzione per Disney+. La prima immagine di Loki infatti mostra un'ambientazione negli anni '70 (se aguzzate la vista, in un cinema alle spalle del protagonista si vede la locandina de Lo Squalo di Steven Spielberg, uscito nel 1975), il che suggerisce che la storia coinvolgerà i viaggi nel tempo.

Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere come sempre nella sezione dei commenti.



Visto che siamo in tema, vi rimandiamo anche al nostro speciale Everycult su Lo Squalo.