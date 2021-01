Captain America o Thor, chi ha i film con i voti più alti?

Tra i grandi protagonisti dell'Infinity Saga del Marvel Cinematic Universe, Captain America e Thor hanno contribuito al primo, grande arco narrativo del franchise con tre film stand-alone a testa. Ma quale dei due Avengers ha ottenuto un responso migliore dai recensori?

Per farci un'idea su quali siano le pellicole dedicate ai personaggi di Chris Evans e Chris Hemsworth più apprezzate dalla critica abbiamo preso in considerazione i dati forniti dagli aggregatori di recensioni più utilizzati al mondo, vale a dire Rotten Tomatoes e Metacritic, che come potete vedere qui sotto presentano uno scenario leggermente diverso:

Rotten Tomatoes

Thor: Ragnarok (93%) Captain America: Civil War (90%) Captain America: The Winter Soldier (90%) Captain America - Il primo Vendicatore (80%) Thor (77%) Thor: The Dark World (66%)

Metacritic

Captain America: Civil War (75) Thor: Ragnarok (74) Captain America: The Winter Soldier (70) Captain America - Il primo Vendicatore (66) Thor (57) Thor: The Dark World (54)

A trionfare su Rotten Tomatoes è infatti il terzo film del Dio del Tuono, mentre stando a Metacritic è il crossover Captain America: Civil War ad avere ottenuti i voti migliori dalla stampa. Sul resto dei titoli i due siti sono sostanzialmente d'accordo, anche se su Metacritic i primi due capitoli non riescono a raggiungere la sufficienza.

Voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con queste classifiche? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, vi ricordiamo le riprese di Thor: Love and Thunder inizieranno nelle prossime settimane in Australia.