Captain America: The Winter Soldier, quasi scene del film sono ispirate al fumetto?

Captain America: The Winter Soldier è definito da molti come uno dei migliori film del Marvel Cinematic Universe. Questo non solo per il modo in cui racconta una storia di spionaggio ma anche per come riesce ad intrecciare perfettamente il mondo del cinema con quello dei fumetti.

I Marvel Studios, nel corso degli anni, hanno preso l'abitudine di ispirarsi alle storie che hanno fatto compagnia a milioni di persone negli ultimi 80 anni. Nonostante le citazioni siano tante, anche dal punto di vista visivo, Captain America: The Winter Soldier è probabilmente l'unico film del franchise ad aver citato quasi interamente un iconico combattimento fumettistico arrivato sul grande schermo e diventato una delle scene più apprezzate dell'intero film.

Ad essere riprese sono intere tavole del fumetto che vengono realizzate con precisione e minuzia testimoniando quanto l'opera originale fosse pronta ormai da anni per un adattamento cinematografico. In occasione dell'anniversario dei 10 anni dall'uscita di Captain America: The Winter Soldier la memoria torna all'iconica scena del combattimento in tangenziale tra Steve Rogers e Bucky Barnes teatro di innumerevoli citazioni visive e di sceneggiatura. Partendo dal pugno dato allo scudo, fino alla celebre battuta "Chi diavolo è Bucky?", il film mette in scena situazioni e dialoghi creati dalle menti di Ed Brubaker e Steve Epting, rispettivamente autore e disegnatore di Captain America: Winter Soldier del 2005 che segnò la rinascita di Bucky Barnes nei fumetti Marvel.

Nonostante la storia venga riadattata per il cinema, riuscire a vedere quelle iconiche scene sul grande schermo risulta essere un incredibile ed imprevedibile colpo d'occhio. Se vi va di scoprire qualcosa in più del film, vi sveliamo i concept alternativi di Cap e Black Widow in Captain America: The Winter Soldier. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!