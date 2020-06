Captain America: The Winter Soldier, Frank Grillo: 'Gli allenamenti erano davvero duri'

La saga di Captain America ci ha regalato alcune delle più belle scene d'azione viste nel MCU, dalla celebre scena dell'ascensore in Captain America: The Winter Soldier, all'epico scontro in aeroporto in Captain America: Civil War. Frank Grillo, interprete di Rumlow/Crossbones in entrambi i film, racconta com'è stato preparsi per girarle.

In un'intervista con il sito Uproxx, Grillo ha parlato dei duri allenamenti a cui lui e il resto del cast, Chris Evans incluso, dovevano sottoporsi per far si che tutto filasse liscio e le sequenze risultassero più naturali possibile.

Alla domanda dell'intervistatore, che citava le varie ammaccature frutto di giorni e giorni passati a "darsele di santa ragione" sul set, e che chiedeva se fosse un processo estenuante, Grillo ha infatti risposto: "Oh mio Dio, assolutamente. Io mi alleno ogni giorno con un allenatore di boxe e cerco di rinforzare il mio corpo, ma quando stai realizzando un film, c'è tanto da fare, e hai tutte quelle coreografie da ricordare, che ripeti ancora e ancora, giorno dopo giorno. La tua mente si esaurisce, e così il tuo corpo, e sei sempre esausto".

Ma dopotutto, Grillo, Evans e gli altri membri del MCU sanno che questi sforzi verranno ripagati alla grande, e probabilmente potrebbero far loro una (semi)citazione di Cap proprio in The Winter Soldier "Il prezzo per le belle scene d'azione è alto, lo è sempre stato, ma è un prezzo che siamo disposti a pagare".

E voi, quali credete che siano le più belle battaglie del MCU? Fateci sapere nei commenti.