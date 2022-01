Captain America: The Winter Soldier, il fascino di Robert Redford conquista Twitter

Come potete vedere dai tweet in calce alla notizia, alcuni si sono spaventati per aver visto il nome dell’attore in tendenza, ma è stato un falso allarme. Redford è tra gli attori viventi più apprezzati dal pubblico e questi tweet sono diventati una buona occasione per celebrare un attore leggendario. Redford si è ritirato dalla recitazione nel 2018 dopo più di cinquant'anni di lavoro, una gloriosa carriera e due premi Oscar. L’attore ha raccontato a suo nipote Dylan Redford della decisione di smettere durante un'intervista al Walker Art Center. " Mi sto stancando di recitare. Sono una persona impaziente, quindi è difficile per me sedermi e fare una ripresa dopo l'altra", ha spiegato Redford. "Ho due progetti in lavorazione: Our Souls at Night, con Jane Fonda, una storia d'amore per le persone anziane che hanno una seconda possibilità nella vita, e Old Man with a Gun, più leggero, con Casey Affleck e Sissy Spacek. Una volta che aavrò finito, dirò: 'Ok, è l'addio a tutto questo' e poi mi concentrerò sulla regia.” Vi lasciamo con la nostra recensione di The Old Man and the Gun , ultimo film realizzato da Redford nel 2018.

Jesus Christ, Robert Redford is trending and my heart stopped for a sec pic.twitter.com/RbQHHlubwj — Vesuvio Fischoeder 💙 (@arachnophiliac) January 13, 2022

Uh…I think you mean Brad Pitt looks like Robert Redford. 😆 https://t.co/dEwbbLtqU2 — @NeSam (@NeSam58564491) January 14, 2022

Robert Redford is one of the best looking men of all time. Ever. 🥰 pic.twitter.com/JvvCUgpmyp — Caz (@LetsGoToTheMov7) January 12, 2022

I just saw Robert Redford trending with President in 2024 and after "Watchmen" I completely support it. pic.twitter.com/RSgZsD4TwS — John Fugelsang (@JohnFugelsang) January 14, 2022

Robert Redford will always be the sexiest man alive! pic.twitter.com/p3YrsMdtjL — Nancy W-K. (@labmom22) January 14, 2022