Captain America: The Winter Soldier, i fan celebrano l'anniversario del film Marvel

Era il 4 aprile 2014 quando arrivò in sala il film MCU Captain America: The Winter Soldier, e oggi, a nove anni di distanza, i fan hanno colto l'occasione per pubblicare post celebrativi sui social network.

"Captain America: The Winter Soldier aveva tutto" scrive l'utente @LiamTCrowley su Twitter. "Debutto di Sam Wildon, miglior missione secondaria di squadra degli Avengers (Cap x Nat), Semabstian Stan che si scatena con soltanto *13 battute in totale*, miglior interpretazione di Nick Fury, l'antagonista Alexander Pierce estremamente sottovalutato". A commentare il post sono @shayhbaz ("È il mio film MCU preferito per tutti questi motivi e moltissimi altri") e #_EMMinem ("'Sono con te fino alla fine della fila', con tutti i flashback durante quella scena", con tanto di emoji piangenti). Inoltre, @hourlyseb elogia un certo personaggio: "Sebastian Stan ha avuto soltanto 13 minuti su schermo, eppure la sua performance rimane una delle più memorabili, ci ha regalato un 'Winter Soldier' che nessun altro avrebbe potuto interpretare così impeccabilmente".

Diretto da Anthony e Joe Russo, la pellicola narra la storia di Captain America, Vedova Nera e un nuovo alleato, Falcon, mentre combattono contro un complotto che rischia di distruggere l'intero ordine mondiale. L'accoglienza è stata ottima, con un incasso di oltre 259 milioni di dollari in Nord America e 714 in tutto il mondo, mentre il punteggio su Rotten Tomatoes ha raggiunto un indice di gradimento del 90%. Al riguardo, sapevi che gli storyboard di Captain America: The Winter Soldieri rivelano un inizio alternativo?

Se non l'hai ancora letta, ecco la recensione di Captain America: The Winter Soldier.