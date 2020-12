Captain America: il super soldato è realtà? Gli USA incolpano la Cina

Secondo quanto sospetta l'intelligence statunitense, la Cina starebbe conducendo delle sperimentazioni sugli umani in modo da creare dei super soldati biologicamente avanzati. A sostenerlo a Fox News è stato John Ratcliffe, direttore del National Intelligence, che in precedenza aveva esposto il problema sul Wall Street Journal.

Non è la prima volta che qualcuno sostiene che la Cina stia conducendo degli esperimenti per ricreare in laboratorio un super soldato, in quanto lo scorso anno NBC News aveva riportato che due studenti americani avevano scritto un saggio che esaminava proprio l'interesse della Cina verso questo tipo di esperimenti e notava l'esistenza di alcune prove a sostegno della tesi che la Cina fosse interessata nell'utilizzare una tecnologia che permette la modifica dei geni, al fine di potenziare le abilità dell'uomo.

Nonostante tutto questo sembri uscito dalle pagine di un fumetto Marvel, NBC precisava anche che quelle tesi erano essenzialmente ipotetiche e che le ricerche in merito erano solo all'inizio della loro esplorazione. Nell'intervista a NBC, VornDick poneva la sua maggiore preoccupazione sulle conseguenze della modifica cellulare: "Quando si inizia a giocare con organismi cellulari, possono verificarsi conseguenze imprevedibili".

Un report del 2019, invece, sosteneva che l'esercito americano sta ponendo la propria attenzione e le sue ricerche sull'avanzamento tecnologico, ossia l'impiego di macchine al contrario della biologia; questo includerebbe la creazione di cyborg, un'idea che il popolo americano potrebbe ancora non essere pronta a ricevere.

