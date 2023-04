Captain America, Stanley Tucci e i Fratelli Russo: quali sono state le loro esperienze?

Nella carriera di Stanley Tucci c'è anche Captain America: il primo vendicatore, film in cui interpretava Dr. Erskine, scienziato fuggito dai Nazisti che aiuterà gli americani per la creazione del Supersoldato.

"Mi chiedevo se tu e i fratelli Russo aveste qualche storiella da raccontare insieme sulle vostre esperienze sul set di Captain America", domanda Chris Killian di Comicbook.com, nonché nostra fonte.

"No, giusto un po', parlavamo costantemente di Chris Evans. Mi emozionavo sempre quando mi rendevo conto della direzione di quel mondo...è stato fantastico. Per me, girare Captain America è stata una delle esperienze migliori che io abbia mai avuto", ha rivelato con un tono scherzoso Stanley Tucci.

La stessa domanda è stata poi posta ai fratelli Russo in un'intervista differente, e i due hanno risposto rivelando che: "Abbiamo alti e bassi. La maggior parte delle nostre conversazioni riguardano il suo programma di cucina, e ne siamo ossessionati. Il 90% delle mie conversazioni con Stanley riguardano dove poter trovare un pasto sensazionale".

Stanley Tucci è uno dei protagonisti di Citadel dei Fratelli Russo, un'epica serie televisiva con grandi obiettivi all'orizzonte, che sarà disponibile su Prime Video dal 28 Aprile.

Per chi se la fosse persa, vi rimandiamo alla nostra recensione di Captain America: il Primo Vendicatore.