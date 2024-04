Captain America, spoilerato il first look di Hulk Rosso di Harrison Ford?

Dopo la conferma dell’assenza di Sebastian Stan in Capitan America 4, rimane ancora il dubbio riguardo un’effettiva presenza di Hulk Rosso all’interno della pellicola.

A risolvere il mistero potrebbe esser stato il merchandising di Marvel, in particolare quello in collaborazione con il McDonald brasiliano. Come potrete osservare nella foto in fondo all’articolo, un utente di reddit ha pubblicato online un’immagine che mostra il merchandising dedicato a “Capitan America: Brave new world” distribuito dalla famosa catena di fast food. Quel che sappiamo è che sicuramente Harrison Ford apparirà nei panni di Thunderbolt Ross, diventato presidente degli Stati uniti. Ma non c’è nessuna certezza sulla presenza della sua versione “Hulk Rosso”, così come si vede nei fumetti. In ogni caso, non rimane che attendere novità ufficiali sul film.

Le altre figure sembrano fornirci un primo sguardo alla nuova tuta di Falcon per Torres, a un personaggio che sembra essere Diamondback, a Ruth,e alla nuova tuta di Capitan America. Il quarto capitolo della saga arriverà nei cinema di tutto il mondo il 14 febbraio 2025. Captain America: Brave New World vede protagonisti Anthony Mackie e il già menzionato Harrison Ford, con il cast che include anche Danny Ramirez, Carl Lumbly, Tim Blake Nelson, Shira Haas e Liv Tyler. Qui potrete osservare una prima immagine del nuovo Falcon di Danny Ramirez in Capitan America 4.

