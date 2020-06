Captain America, sei tu? Guardate la fenomenale foto dal dietro le quinte di Avengers

Nelle scorse ore è approdata in rete una nuova foto dal dietro le quinte di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame legata al personaggio di Captain America.

Come potete notare nel post in calce all'articolo, tuttavia, non è la superstar Chris Evans a vestire i panni del capitano: si tratta infatti del suo stunt-man Sam Hargrave, oggi sulla bocca di tutti dopo la sua prima prova da regista con Tyler Rake, blockbuster di grande successo prodotto dai fratelli Anthony e Joe Russo e distribuito da Netflix.

Nella foto Hargrave vanta una barba enorme, quasi in perfetto stile Thor: per chi non lo sapesse, il neo-regista è stato anche coordinatore degli stunt in numerosi progetti Marvel Cinematic Universe, tra cui Captain America: Civil War. Ora che Evans ha ufficialmente lasciato il ruolo di Capitan America, probabilmente non vedremo Hargrave come stunt nel futuro delle produzioni Marvel, tuttavia chissà che visti i suoi tanti precedenti con la compagnia di Kevin Feige il filmmaker non possa trovare spazio nei prossimi progetti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Tyler Rake e agli ultimi aggiornamenti su Falcon & The Winter Soldier, prima serie tv MCU distribuita dal servizio di streaming on demand Disney+ che racconterà il futuro dello scudo di Captain America, affidato a Sam Wilson e Bucky Barnes.