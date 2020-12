Captain America, la scelta di passare lo scudo a Sam era prevedibile: ecco perché

La scena del passaggio di testimone tra Steve Rogers e Sam Wilson è uno dei momenti più toccanti di Avengers: Endgame e, probabilmente, la scelta più giusta da parte degli sceneggiatori. A testimoniarlo, nel caso in cui non foste convinti, è una scena di Captain America: Il Primo Vendicatore.

Non che si tratti di un'indicazione esplicita, naturalmente: facendo un salto indietro nel tempo, però, ci basta ritrovare la promessa strappata da Abraham Erskine al giovanissimo Steve per renderci conto di quanto la scelta di Sam sia perfettamente in linea con il personaggio.

Prima di sottoporre Steve al trattamento, infatti, Erskine premette una condizione: "Qualunque cosa accada domani, devi promettermi una cosa. Che resti te stesso. Non il soldato perfetto, ma un brav'uomo". Una promessa a cui Rogers si è perfettamente attenuto, ma come regolarsi, a questo punto, con il suo successore?

La scelta, inutile dirlo, era ovviamente tra Sam e Bucky: il primo, però, sembra essere decisamente più in linea del secondo con la promessa fatta ad Erskine. Non che Bucky sia una cattiva persona, naturalmente: le sue attitudini da killer spietato, però, lo rendono decisamente meno affine al compito.

E voi, siete convinti della scelta di Cap? Diteci la vostra nei commenti! Qualche tempo fa, intanto, una folle teoria ha visto il coronavirus in Captain America: Il Primo Vendicatore; recentemente, inoltre, un primitivo concept di Captain America: Il Primo Vendicatore ci ha svelato una nuova origin story per Teschio Rosso.