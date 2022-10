Captain America, Sam e Bucky si rincroceranno? Anthony Mackie: 'Sarà inevitabile'

La coppia Sam Wilson/Bucky Barnes ci ha regalato momenti memorabili nel corso degli ultimi anni: possibile, dunque, che The Falcon and the Winter Soldier abbia effettivamente segnato la fine del sodalizio tra i personaggi di Anthony Mackie e Sebastian Stan? Il protagonista di Captain America: New World Order non la pensa così.

Dopo aver messo il suo futuro nelle mani dei Marvel Studios, infatti, Mackie ha risposto alla domanda di cui sopra dicendosi convinto che, anche se non dovesse accadere nel prossimo film su Captain America, i cammini dei nostri eroi sono inevitabilmente destinati ad incrociarsi nuovamente in un futuro più o meno prossimo.

"Io e Sebastian lavoriamo davvero molto bene insieme, ci divertiamo un sacco. E poi siamo abbastanza anziani da aver capito come evitare di finire nei guai. Quindi sai, penso che sarà inevitabile ad un certo punto, i nostri cammini s'incroceranno nuovamente in questo universo" sono state le parole dell'attore a cui toccherà raccogliere la pesantissima eredità di Chris Evans.

Insomma, non è detto che ciò avvenga in Captain America: New World Order, ma una cosa è certa: la premiata ditta Sam/Bucky non ha assolutamente intenzione di sciogliersi qui! In attesa di saperne di più, comunque, qui trovate un nostro approfondimento su Sabra, la nuova villain del Marvel Cinematic Universe.