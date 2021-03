Captain America: ripercorriamo in questo video i suoi 5 migliori momenti nel MCU

L'addio di Chris Evans a Captain America non è stato di certo facile da digerire. Ma come per tutte le cose belle, anche per il supereroe a stelle e strisce, ci restano i ricordi. Riviviamo dunque in questo video i 5 migliori momenti del nostro amatissimo Cap nel Marvel Cinematic Universe.

Le scene più emozionanti sono chiaramente quelle che hanno avuto un forte impatto nella crescita del personaggio, e come potremmo iniziare questa nostra rassegna senza citare in primo luogo il sacrificio di Steve. Nel primo film a lui dedicato, dopo aver sconfitto Teschio Rosso, Cap prende la dolorosa decisione di immolarsi per salvare la città di New York City. Dice addio alla sua amata Peggy e con il suo aereo sceglie di lanciarsi sui ghiacciai disabitati del Polo Nord.

Impossibile non citare poi il primo bacio con Peggy, veloce, senza troppi fronzoli. Simbolo di un amore destinato a durare per sempre, e che verrà vissuto a pieno solo dopo gli eventi di Endgame. Degno di nota è poi sicuramente il primo incontro con Thanos avvenuto in Infinity War. Cap cerca in tutti i modi di evitare che il Titano prenda la Gemma della Mente di Visione ma non riesce nel suo intento.

Steve Rogers ha dimostrato di essere un uomo che non si è arrende, la capacità di recupero è quindi uno dei suoi tratti caratteriali più peculiari. Varie volte nel corso delle pellicole, Cap recita: "posso continuare tutto il giorno", proprio a sottolineare il suo incredibile spirito combattivo che gli permette di rialzarsi in piedi annche contro Thanos. Infine, non possiamo non citare la scena in cui Captain America riesce a sollevare il Mjolnir, il celebre martello di Thor. Cap riesce ad impugnarlo non perchè è forte, ma perchè è degno. Il primo Vendicatore che si è sempre sacrificato per gli altri, rinunciando addirittura all'amore della sua vita, può riuscire laddove molti altri, Iron Man compreso, hanno fallito.