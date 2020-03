Captain America nella vita reale: Chris Evans legge fiabe ai bimbi in quarantena

Essere eroi sul grande schermo è relativamente facile, più impegnativo è invece cercare di fare la propria parte anche nella vita reale. Gli Avengers questo lo sanno bene, e non mancano mai di esporsi in prima persona quando c'è da prender parte ad iniziative a scopo benefico.

L'ultimo esempio arriva da Chris Evans: l'ormai ex-Captain America del Marvel Cinematic Universe ha infatti aderito a una campagna lanciata da Save the Children ed intitolata #SAVEWITHSTORIES. Si tratta, in sintesi, di un'iniziativa che ha coinvolto un bel po' di star del cinema, della musica e del mondo dello spettacolo in generale nel tentativo di raccogliere fondi per quei bambini a cui questo isolamento forzato non darà modo di ricevere cibo a sufficienza, ma anche educazione o giocattoli.

Evans si è dunque reso protagonista di un video che lo vede leggere un libro per bambini intitolato Se dai una Ciambella a un Cane, ed è risultato decisamente credibile anche nella sua versione più tenera e senza scudo e costume. Insieme al nostro amato Steve Rogers hanno preso parte alla campagna anche Jimmy Fallon, Ellen Degeneres, Hilary Duff, Demi Lovato, Kelly Clarkson ed altri ancora.

Proprio Chris Evans ci ha recentemente mostrato una foto della sua quarantena in compagnia del suo cane; pare, inoltre, che i film degli Avengers siano pronti a tornare in sala in Cina per aiutare i cinema cinesi a riprendersi dopo l'epidemia.