Captain America protagonista di un nuovo concept art di Avengers: Endgame

Il recente D23 Expo svoltosi ad Anaheim, in California, ha regalato momenti indimenticabili ai fan. Tra quelli più significativi anche la consegna agli appassionati di alcuni artwork inedite di Avengers: Endgame. Tra quelle che poi sono comparse anche sui social, spicca un concept art che riguarda Captain America nel film dei Russo.

Il concept art mostra Captain America che sta per impugnare Mjolnir prima di usarlo contro Thanos. Tuttavia, come osserva Ryan Meinerding, responsabile dello sviluppo visivo dei Marvel Studios, questo momento avrebbe dovuto descrivere il personaggio di Captain America come 'incerto se può sollevare o meno Mjolnir'.

Ciò avrebbe sicuramente aggiunto un peso drammatico a questa scena ma come hanno già spiegato i fratelli Russo e Kevin Feige, Steve Rogers era già degno da Avengers: Age of Ultron.



Mostrare Cap incerto in questa sequenza quindi non avrebbe avuto molto senso. Captain America è uno dei personaggi più importanti anche in questo penultimo capitolo della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe. La scena di combattimento tra i due Cap è stata modificata in corso, in quanto 'difficile da capire'.

Nei giorni scorsi è stato mostrato un video in cui Old Cap si diverte come un bambino nel backstage del film, campione d'incassi nella storia del cinema e pietra miliare all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Ora l'universo creato dai Marvel Studios attende la Fase 4.