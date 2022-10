Captain America, il produttore è sicuro: 'Avere Harrison Ford eleverà il nostro film'

Harrison Ford sarà il nuovo generale Ross nel MCU per sostituire il compimento William Hurt, e prossimamente apparirà nei panni del personaggio in ben due nuove uscite targate Marvel Studios, Captain America: New World Order e Thunderbolts, progetti strettamente collegati tra loro.

Stando ai rumor e alle indiscrezioni Captain America 4 e Thunderbolts serviranno ad introdurre un nuovo film di Hulk e molti sospettano che nel corso di uno dei due progetti il generale Ross di Harrison Ford possa trasformarsi in Red Hulk, ma per il momento com'è facile aspettarsi tutto tace dal lato dei Marvel Studios: invece di commentare queste speculazioni, il produttore di entrambi i film Nate Moore ha colto l'occasione di un'intervista promozionale per festeggiare l'arrivo di una leggenda come Harrison Ford nel MCU, sottolineando come la sua presenza nel cast non farà che 'elevare' i due film.

Parlando in esclusiva con ComicBook, Moore ha dichiarato: “Stiamo parlando di Harrison Ford, non potremmo essere più entusiasti di così. Ovviamente, quando hai Han Solo o Indiana Jones coinvolti nel tuo film, la posta in gioco si alza, tutto si eleva. Non vediamo l'ora che i fan possano vedere il Captain America di Anthony Mackie interagire con il generale Ross di Harrison Ford nelle scene che avranno insieme. Penso che sarà davvero fantastico".

Impossibile dire al momento se il generale Ross del MCU avrà lo stesso arco narrativo del personaggio dei fumetti e si trasformerà nell'Hulk Rosso, ma sognare non costa niente: chi non vorrebbe vedere i futuri filmati dietro le quinte della Marvel con il tipicamente burbero Harrison Ford con indosso un completo mo-cap mentre finge di essere un gigantesco mostro rosso di rabbia?

Vi ricordiamo che, secondo il nuovo calendario delle uscite Marvel, Captain America: New World Order e Thunderbolts saranno quasi un unico film in due parti da vedere a poche settimane l'uno dall'altro, previsti il primo per il 3 maggio 2024 e il secondo per il 26 luglio 2024.