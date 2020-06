Captain America, il poster del film diventa un fumetto in una splendida fan art

Nel 2011 Captain America - Il primo Vendicatore ha introdotto Chris Evans nel Marvel Cinematic Universe, nel ruolo di Steve Rogers. Il film, diretto da Joe Johnston, è forse un po' sottovalutato rispetto ai successivi The Winter Soldier e Civil War, ma resta un capitolo importante nella storia del MCU.

Qualche giorno fa l'utente Instagram John Black ha reso omaggio al film realizzando una interessante fan art. Nell'immagine, che si può vedere in calce alla news, prendendo spunto dal poster ufficiale di Captain America - The First Avenger, la locandina del film è trasformata nello stile della copertina di un albo a fumetti. Il post mostra anche una serie di minuziosi dettagli, e l'effetto finale è davvero ben riuscito.

"Non avevo intenzione di ricopiare questo poster" ha scritto John Black nella didascalia, "ma ho iniziato a guardare le foto di riferimento e mi sono fatto trasportare."

Il primo capitolo cinematografico di Captain America, oltre ad approfondire la storia delle origini dell'eroe, presenta al pubblico Teschio Rosso e la sua organizzazione HYDRA, e dà un inaspettato risalto alla figura di Peggy Carter. All'epoca, anche John Krasinski aveva fatto un provino per il ruolo del protagonista, andato poi a Chris Evans. Quest'ultimo ha invece rivelato qualche tempo fa che i suoi genitori avevano intenzione di dargli un altro nome.