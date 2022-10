Captain America New World Order, il villain The Leader stava per tornare in She-Hulk

Nelle scorse settimane si è parlato molto tra i corridoi dei rumor di un possibile collegamento tra She-Hulk e Captain America: New World Order, e anche se alla fine le cose sono andate diversamente l'autrice della serie tv Jessica Gao ha confermato i piani per un cameo di The Leader.

Per chi non lo ricordasse, The Leader è il personaggio che Tim Blake Nelson ha interpretato in The Incredible Hulk, il secondo film del MCU, titolo dal quale in She-Hulk è tornato anche l'Abominio di Tim Roth: stando alle indiscrezioni delle scorse settimane, dopo che The Leader è stato confermato come villain di Captain America New World Order, diversi insider avevano indicato che Tim Blake Nelson avrebbe potuto comparire nello show Disney Plus, con She Hulk che avrà un ruolo in Captain America 4. Ora la sceneggiatrice della serie ha confermato la cosa, spiegando però che non ricorda come i piani originali siano cambiati in corsa:

"Nella mia presentazione originale della serie, The Leader aveva un ruolo nella storia. Lo avevo inserito come opzione, come una sorta di suggerimento, non sapevo se sarebbe stato possibile averlo davvero nel cast. Ma ora non riesco a ricordare perché è stato scartato. Non ricordo se lo abbiamo eliminato volontariamente mentre la storia si evolveva pian piano, o se ci è stato detto che non potevamo usarlo. Sinceramente non ricordo. Ma l'idea di riportarlo indietro è nata con la serie. Credo sia successo qualcosa come tre anni fa, e poi la serie si è evoluta così tanto che non ricordo perché alla fine lo abbiamo scartato."

Alla fine The Leader tornerà comunque nel MCU, di nuovo interpretato da Tim Blake Nelson, e lo farà in Captain America: New World Order: secondo le indiscrezioni il film aprirà la strada ad un nuovo, attesissimo progetto stand-alone dedicato a Hulk (o agli Hulk) con l'uscita è fissata al 3 maggio 2024 e Harrison Ford nel cast come generale Ross (altro personaggio legatissimo al mondo di Hulk, che nei fumetti Marvel diventò Hulk Rosso).

