Captain America: New World Order, ci sarà anche la villain Diamondback?

Dopo l'ingresso nel cast di Xosha Roquemore, un nuovo report darebbe per certa la presenza di Diamondback, iconica villain di Captain America nei fumetti, in Captain America: New World Order, quarto capitolo del franchise e il primo a vedere Anthony Mackie nei panni del protagonista del titolo. La pellicola dovrebbe avere più di un solo villain.

Secondo Daniel Richtman, insider molto noto a Hollywood, Captain America: New World Order dovrebbe vedere il debutto in live-action di un'incarnazione femminile del cattivo Marvel Diamondback. Nel frattempo, un altro insider che si fa chiamare "CanWeGetToast" su Twitter ha rivelato che Diamondback dovrebbe essere un membro della Serpent Society.

Secondo quanto emerso, la Marvel starebbe cercando un'attrice sui 30-35 anni per il ruolo di Diamondback. Il personaggio di Captain America: New World Order è descritto come "un cattivo ma anche un possibile interesse amoroso", con la possibilità di apparire in futuro in altri progetti ambientati nel Marvel Cinematic Universe.

Come detto, Anthony Mackie guiderà il cast di Captain America: New World Order, riprendendo il ruolo di Sam Wilson. I dettagli sul film non sono stati resi noti. La produzione dovrebbe iniziare a marzo per un'uscita prevista il 3 maggio 2024.

New World Order è ambientato dopo la serie Disney Plus The Falcon and the Winter Soldier, che ha visto Sam Wilson riprendersi lo scudo di Capitan America donatogli da Steve Rogers in un mondo post-Avengers: Endgame. Il Thunderbolt Ross di Harrison Ford e The Leader (Tim Blake Nelson) dovrebbero essere i cattivi principali del film.

Alla regia di Captain America: New World Order ci sarà Julius Onah, che lavorerà su una sceneggiatura di Malcolm Spellman e Dalan Musson. Il cast del film comprende anche Danny Ramirez nel ruolo di Joaquin Torres, Carl Lumbly nel ruolo di Isaiah Bradley e Shira Haas nel ruolo di Sabra.