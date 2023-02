Captain America: New World Order vedrà l'esordio del nuovo Falcon nel MCU?

Non sappiamo ancora molto su Captain America: New World Order, il film dei Marvel Studios che fungerà da continuazione alla serie The Falcon and the Winter Soldier, che terminava con la riappropriazione da parte di Sam Wilson dello scudo di Captain America. La serie lo vedeva come nuovo Cap ufficiale del MCU, ma il film avrà anche il nuovo Falcon?

Non è la prima volta che sentiamo questo rumor, ma un insider affidabile sosterrebbe che Danny Ramirez vestirà effettivamente i panni del nuovo Falcon del MCU in Captain America: New World Order.

Abbiamo incontrato il personaggio per la prima volta in The Falcon and the Winter Soldier, ma nonostante sia chiaramente uno dei più stretti alleati di Sam Wilson, non ha avuto un ruolo importante nella serie, il cui focus principale era focalizzato su altro. I fan sospettavano che la sua introduzione potesse essere un modo per gettare le basi per qualcosa di più grande, ha quindi senso aspettarselo nella sua nuova uniforme nella prossima pellicola su Captain America.

Nei fumetti, Joaquin era un immigrato messicano che si prendeva cura dei migranti senza documenti che attraversavano il confine con l'America. Questo lo ha portato a essere preso di mira dai Figli del Serpente, con il malvagio Malus che ha fatto esperimenti su di lui per creare qualcosa di più di un semplice Falcon in costume. Quando il suo DNA è stato unito a quello del falco psichico di Sam, Redwing, a Joaquin sono cresciute le ali e gli artigli e ha acquisito sensi simili a quelli degli uccelli, oltre a vari altri superpoteri.

Ora, è probabile che i Marvel Studios diano al personaggio di Ramirez un nuovo costume e lo facciano combattere al fianco di Sam come nuovo Falcon. Ma visto che il Leader (Tim Blake Nelson) farà ritorno in Captain America: New World Order, possiamo escludere la possibilità che conduca esperimenti su Joaquin per creare un Falcon molto diverso per l'MCU.

In Captain America 4 ci sarà anche Harrison Ford, il quale sostituirà il compianto William Hurt nel ruolo del generale Thaddeus E. "Thunderbolt" Ross.