Captain America: New World Order vedrà il debutto di un nuovo Falcon: ecco chi sarà

Al d23 è stato svelato che il villain di Captain America New World Order sarà il Leader, personaggio Marvel già apparso ne L'incredibile Hulk del 2008 che avrà di nuovo il volto di Tim Blake Nelson, ma durante l'evento è stato anche confermato che Captain America 4 introdurrà un nuovo Falcon.

La notizia era nell'aria e non dovrebbe sorprendere i fan più fedeli del Marvel Cinematic Universe, specialmente quelli che seguono con costanza anche le serie tv di Disney Plus, ma grazie al panel dei Marvel Studios alla convention Disney è ufficiale: in Captain America: New World Order, l'attore di Top Gun: Maverick Danny Ramirez riprenderà il ruolo del tenente dell'Air Force Joaquin Torres, un personaggio già apparso in Falcon and the Winter Soldier come 'spalla' di Sam Wilson.

Nel corso della serie, così come Sam Wilson finiva con l'ereditare lo scudo a stelle e strisce di Steve Rogers, Torres veniva palesemente accostato alle ali di Falcon e i fin dal finale della mini-serie Disney Plus i fan del MCU avevano già iniziato ad immaginare un futuro nella saga per il personaggio. Alla d23 è stato confermato che Torres apparirà come nuovo Falcon, e non agirà solamente 'in borghese' ma lo farà indossando un nuovo costume per una nuova incarnazione del supereroe alato, presumibilmente per agire come spalla del nuovo Captain America. Non è chiaro a questo punto se Sebastian Stan tornerà come Soldato d'Inverno per New World Order, specialmente adesso che, sempre alla d23, l'attore è stato confermato nel grande cast di Thunderbolts.

Tuttavia Captain America 4 e Thunderbolts potrebbero essere due film interconnessi, considerato che molti personaggi di Falcon & The Winter Soldier faranno parte del nuovo team di super(anti)eroi della Marvel e che i due film usciranno a poche settimane l'uno dall'altro.

Continuate a seguirci per tutti gli approfondimenti.