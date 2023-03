Captain America: New World Order, torna la Betty Ross di Liv Tyler!

Dopo la notizia del Anthony Mackie nei panni di Sam Wilson in Captain America 4, arriva quella dell'attrice Liv Tyler.

La figlia di Steven Tyler degli Aerosmith tornerà nei panni di Betty Ross. Personaggio apparso in L'Incredibile Hulk, Betty è figlia del nemico di Hulk, il Generale Thunderbolt Ross. Ma la storia si evolverà quando la stessa diventerà l'amante di Bruce Banner (alter ego di Hulk). Il loro amore è considerato uno dei più forti nell'universo Marvel.



Per la Tyler questo non è solamente una semplice ripresa di un ruolo a lei familiare, piuttosto un vero e proprio ritorno definitivo nel mondo Marvel, dopo 15 anni di assenza.

La trama del quarto capitolo di Captain America è al momento top secret, tant'è che pare che la Marvel abbia messo la password ai copioni del film in vista di un qualsiasi tipo di leak d'informazioni. Quello che si sa finora è che Tim Blake nelson e Harrison Ford saranno i due villain del film, nei ruoli di Il Capo e Thunderbolt Ross, che la produzione del film inizierà a breve, e infine che la probabile data d'uscita sarà il 3 maggio 2024.

Siete contenti del ritorno di Liv Tyler nei panni di Betty Ross? Fatecelo sapere nei commenti!