Captain America: New World Order, Tim Roth: 'Ho parlato con Marvel del regista...'

Tra i 5 villain che potrebbero apparire in Captain America New World Order bisognerà aggiungere anche Abominio di Tim Roth? L'attore, infatti, ha un ottimo rapporto col regista del film Julius Onah.

Dopo aver esordito nel MCU in The Incredible Hulk del 2008, Tim Roth è tornato prepotentemente alla ribalta nella saga prima con il cameo dell'anno scorso in Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli e ora con il ruolo di comprimario nella nuova serie tv dei Marvel Studios esclusiva per Disney Plus She-Hulk: l'attore di Pulp Fiction ha già anticipato che tornerà nei prossimi episodi di She Hulk, ma per quanto riguarda il futuro? C'è posto per lui nel prossimo film della saga di Captain America, il primo con protagonista il Sam Wilson di Anthony Mackie a seguito degli eventi di Avengers: Endgame e della mini-serie Falcon & The Winter Soldier?

In una nuova intervista promozionale, Tim Roth ha parlato di Luce, film diretto da Julius Onah, scelto dai Marvel Studios per la regia di Captain America 4, e dichiarato: "Oh wow, adoro quel film. Okay, lascia che te lo dica: Julius è incredibile. È un essere umano straordinario e la storia che abbiamo raccontato... tra l'altro, è stata la seconda volta che ho lavorato con Naomi Watts. La amo. È una delle persone più divertenti che si possano incontrare a questo mondo, e come ho detto Julius è straordinario. Non sapevo che stesse facendo il nuovo film della Marvel: qualche tempo fa loro sono venuti da me per chiedermi di lui, in effetti. Ho scritto delle email e ci ho messo una buona parola, cose di questo tipo. Sono così felice se... sai cosa? Sono in buone mani, con lui. Sono molto contento, non lo sapevo. Me l'hai appena detto tu, io non lo sapevo".

Naturalmente le parole di Tim Roth hanno fatto insospettire molti fan: davvero non sapeva nulla del nuovo lavoro di Julius Onah? Oppure le sue sono dichiarazioni alla 'Andrew Garfield'? Impossibile dirlo per adesso, quindi vi invitiamo a rimanere sintonizzati.